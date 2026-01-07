scorecardresearch
 
फिलीपींस में आया 6.7 तीव्रता का 'ऑफशोर टेम्बलर' भूकंप... लोग दहशत में

फिलीपींस में बुधवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. केंद्र बकुलिन से 68 किमी पूर्व में 10 किमी, गहराई में थी. फिवॉल्क्स ने नुकसाऑफशोर टेम्बलरन और आफ्टरशॉक्स की आशंका जताई है. अभी तक क्षति या घायलों की कोई खबर नहीं. हिनातुआन में लोग डरकर बाहर भागे, लेकिन झटके ज्यादा तेज नहीं थे.

इस तस्वीर भूकंप का केंद्र दिख रहा है. (Photo: X/@NewEarthquake)
इस तस्वीर भूकंप का केंद्र दिख रहा है. (Photo: X/@NewEarthquake)

फिलीपींस के पूर्वी हिस्से में बुधवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र बकुलिन शहर से 68 किलोमीटर पूर्व में था. इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी. यह भूकंप समुद्र में हुआ था, जिसे ऑफशोर टेम्बलर कहा जा रहा है.

फिलीपींस की भूकंप निगरानी एजेंसी फिवॉल्क्स (Phivolcs) ने चेतावनी दी है कि इस भूकंप से नुकसान हो सकता है. आफ्टरशॉक्स (झटके) आने की संभावना है. अभी तक किसी बड़े नुकसान या घायलों की कोई खबर नहीं आई है.

लोगों में दहशत, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं

सुरिगाओ डेल सुर प्रांत के हिनातुआन शहर के स्थानीय पुलिस प्रमुख जोई मोनाटो ने बताया कि भूकंप इतना तेज नहीं था, लेकिन लोग डरकर बाहर भाग आए. उन्होंने कहा कि इलाके में लोग सुरक्षित हैं और अभी कोई गंभीर क्षति की सूचना नहीं है.

यह भी पढ़ें: क्या एक और ब्रह्मांड है... वैज्ञानिकों की मिरर यूनिवर्स की थ्योरी हो रही ट्रेंड

भूकंप का केंद्र मिंदानाओ द्वीप के दावाओ ओरिएंटल क्षेत्र के पास था. यह इलाका रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं. उथली गहराई की वजह से झटके ज्यादा महसूस होते हैं.

क्या है आगे की स्थिति?

अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. आफ्टरशॉक्स आने पर सुरक्षित जगह पर रहें. अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. स्थानीय सरकार और राहत टीमें अलर्ट पर हैं. अगर कोई नुकसान होता है, तो उसकी जांच की जा रही है.

फिलीपींस में हर साल हजारों भूकंप आते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे होते हैं. यह भूकंप हाल के दिनों में आए मध्यम स्तर के झटकों में से एक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे भूकंप प्राकृतिक हैं. 

---- समाप्त ----
