Katy Perry In Space: केटी पेरी समेत 6 महिलाओं ने रचा इतिहास, 14 मिनट में स्पेस की यात्रा कर वापस लौटीं

ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड सबऑर्बिटल वाहन (एनएस-31) का 31वां मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया. पॉप सिंगर केटी पेरी समेत छह महिलाओं ने 14 अप्रैल 2025 को अंतरिक्ष यात्रा की. इससे पहले 1963 में वालेंटिना टेरेशकोवा पहली ऑल-फीमेल स्पेस क्रू थी. इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री कुछ मिनटों के लिए भारहीनता का अनुभव करेंगे. पृथ्वी के जीवन-परिवर्तनकारी दृश्यों को देखेंगे.

