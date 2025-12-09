scorecardresearch
 
ब्रह्मांड में मिली फूलों की माला... जेम्स वेब ने खोजी 20 आकाशगंगाओं की लता

जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कॉस्मिक वाइन नाम की 130 लाख प्रकाश-वर्ष लंबी गैलेक्सी चेन खोजी. इसमें 20 युवा गैलेक्सियां जुड़ी हैं. यह बिग बैंग के सिर्फ 1.8 अरब साल बाद बनी थी. इतनी बड़ी संरचना उस समय बननी असंभव मानी जाती थी. वैज्ञानिकों की पुरानी थ्योरी गलत साबित हुई. ब्रह्मांड पहले से कहीं तेजी से बढ़ा था.

ये है कॉस्मिक वाइन की आर्टिस्टिक इंप्रेशन. (Photo:X/@konstructivizm)
अमेरिका के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर भेजी है. वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है कॉस्मिक वाइन (ब्रह्मांडीय लता). यह एक चमकदार, धनुष जैसी आकृति वाली विशाल संरचना है जिसमें कम से कम 20 नई-नवेली गैलेक्सियां एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं. पूरी चेन की लंबाई 130 लाख प्रकाश-वर्ष से भी ज्यादा है.

यह संरचना कब की है?

यह तस्वीर उस समय की है जब बिग बैंग के सिर्फ 1.8 अरब साल ही बीते थे, यानी ब्रह्मांड तब बच्चा ही था. उस समय को लेकर वैज्ञानिकों की पुरानी थ्योरी के मुताबिक इतनी बड़ी और व्यवस्थित संरचना बन ही नहीं सकती थी.

JWST Cosmic Vine

क्या खास है इस लता में?

  • हर गैलेक्सी में तेजी से नए तारे बन रहे हैं.  
  • कुछ गैलेक्सियां इतनी जल्दी बड़ी हो गईं कि उनकी गैस खत्म हो गई और वे शांत हो गईं.  
  • यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना और सबसे लंबा हाईवे है जिस पर पदार्थ बहकर बड़े ढांचे बनाता था.
  • ये सारी गैलेक्सियां एक पतली कॉस्मिक फिलामेंट (ब्रह्मांडीय धागे) पर जुड़ी हैं. आज हम जो विशाल गैलेक्सी क्लस्टर देखते हैं, वे इन्हीं धागों पर बने हैं.  

वैज्ञानिक क्यों परेशान हैं?

वैज्ञानिकों की मौजूदा थ्योरी कहती है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संरचना नहीं बन सकती. इसका मतलब... गुरुत्वाकर्षण (ग्रैविटी) ने सोच से कहीं तेजी से पदार्थ इकट्ठा किया. हमें ब्रह्मांड के जन्म और बढ़ने की पूरी कहानी फिर से लिखनी पड़ेगी. डार्क मैटर का जाल (जो ब्रह्मांड की हड्डी की तरह काम करता है) बहुत जल्दी बन गया था.

JWST Cosmic Vine

यह तस्वीर कैसे आई?

यह इन्फ्रारेड किरणों में ली गई तस्वीर है जो 1100 करोड़ साल से ज्यादा यात्रा करके हमारे पास पहुंची है. जेम्स वेब टेलीस्कोप ही इन्फ्रारेड में इतनी दूर और साफ तस्वीर ले सकता है.

एक शोधकर्ता ने कहा कि यह तस्वीर ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और सबसे चुनौतीपूर्ण खोजों में से एक है. जेम्स वेब बार-बार साबित कर रहा है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं बड़ा, तेज और हैरान करने वाला है. कॉस्मिक वाइन ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड अपनी जवानी में ही बहुत तेजी से बड़ा और समझदार हो गया था.

