ब्रह्मांड में मिली फूलों की माला... जेम्स वेब ने खोजी 20 आकाशगंगाओं की लता

अमेरिका के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर भेजी है. वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है कॉस्मिक वाइन (ब्रह्मांडीय लता). यह एक चमकदार, धनुष जैसी आकृति वाली विशाल संरचना है जिसमें कम से कम 20 नई-नवेली गैलेक्सियां एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं. पूरी चेन की लंबाई 130 लाख प्रकाश-वर्ष से भी ज्यादा है.
यह तस्वीर उस समय की है जब बिग बैंग के सिर्फ 1.8 अरब साल ही बीते थे, यानी ब्रह्मांड तब बच्चा ही था. उस समय को लेकर वैज्ञानिकों की पुरानी थ्योरी के मुताबिक इतनी बड़ी और व्यवस्थित संरचना बन ही नहीं सकती थी.
वैज्ञानिकों की मौजूदा थ्योरी कहती है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संरचना नहीं बन सकती. इसका मतलब... गुरुत्वाकर्षण (ग्रैविटी) ने सोच से कहीं तेजी से पदार्थ इकट्ठा किया. हमें ब्रह्मांड के जन्म और बढ़ने की पूरी कहानी फिर से लिखनी पड़ेगी. डार्क मैटर का जाल (जो ब्रह्मांड की हड्डी की तरह काम करता है) बहुत जल्दी बन गया था.
यह इन्फ्रारेड किरणों में ली गई तस्वीर है जो 1100 करोड़ साल से ज्यादा यात्रा करके हमारे पास पहुंची है. जेम्स वेब टेलीस्कोप ही इन्फ्रारेड में इतनी दूर और साफ तस्वीर ले सकता है.
एक शोधकर्ता ने कहा कि यह तस्वीर ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और सबसे चुनौतीपूर्ण खोजों में से एक है. जेम्स वेब बार-बार साबित कर रहा है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं बड़ा, तेज और हैरान करने वाला है. कॉस्मिक वाइन ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड अपनी जवानी में ही बहुत तेजी से बड़ा और समझदार हो गया था.