दुनिया में 36 देश हैं जहां पेड़ों की संख्या बढ़ी...जानिए भारत की क्या स्थिति है

हमें पता है कि जंगलों की कटाई एक बड़ी समस्या है. ये लगातार बढ़ती जा रही है. सालों से सैटेलाइट्स इनकी कटाई पर नजर रख रहे हैं. लेकिन अगल सवाल ये उठता है कि नए जंगल कितने पैदा हो रहे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 36 ऐसे देश हैं, जहां पर पेड़ों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. भला हो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और WRI की डेटा स्टडी का. जिन्होंने इसका पूरा लेखा-जोखा बनाकर रखा है.

स्टडी के मुताबिक साल 2000 से 2020 के बीच पूरी दुनिया में 13.09 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर जंगल बढ़े हैं. यानी पेरू जैसे देश से बड़े आकार की जमीन. लेकिन यहां खुश होने की जरूरत नहीं है. जितने जंगल बढ़े हैं, वहीं पेड़ कट भी रहे हैं. पूरी दुनिया में इसी समय 10 करोड़ हेक्टेयर जंगल काटे भी गए हैं. नए जंगल पुराने काटे गए जंगलों की तरह कार्बन रिच नहीं थे. पुराने जंगल ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं नए जंगल की तुलना में. खैर अब आप जानिए की जो पेड़ बढ़े हैं...उनकी स्थिति क्या है?

दुनिया के तीन देश जिन्होंने हासिल करने से ज्यादा गंवाया

पूरी दुनिया में जितना जंगल बढ़ा, उसमें आधे से ज्यादा रूस, कनाडा और अमेरिका में बढ़ा. करीब 6.8 करोड़ हेक्टेयर कुल मिलाकर. लेकिन तीनों ने इससे कहीं ज्यादा पेड़ों का नुकसान बर्दाश्त किया है. इन तीनों देशों के पास जितना जंगल बढ़ा है उससे कहीं ज्यादा कटा है. वह भी 2000 से 2020 के बीच.

36 देशों में नुकसान से ज्यादा फायदा.. यानी ज्यादा पेड़

यूरोपीय देश आयरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा जंगल बढ़ने के मामले सामने आए हैं. अगर पूरे यूरोप की बात करें तो साल 2000 की तुलना में अब वहां पर ज्यादा जंगल हैं. यहां 60 लाख हेक्टेयर जंगल बढ़ा है. एशियाई देशों में भारत, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जंगलों का फैलाव बढ़ा है. अफ्रीका के सूडान, मोरक्को और अल्जीरिया में वहीं दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे में जंगल बढ़ा है.

