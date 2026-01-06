scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sakat Chauth Katha 2026: 'जब गणेश जी पर आया था बड़ा संकट...' इस कथा के बिना अधूरा है सकट चौथ का विशेष व्रत, जरूर पढ़ें

Sakat Chauth Katha 2026: हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का अपना एक विशेष महत्व होता है. यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है.

Advertisement
X
सकट चौथ 2026 व्रत कथा (Photo: ITG)
सकट चौथ 2026 व्रत कथा (Photo: ITG)

Sakat Chauth Katha 2026: सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 यानी आज रखा जा रहा है. माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकष्ठी चतुर्थी कहा जाता है. इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है. इस दिन भगवान गणेश, सकट माता और चंद्रदेव की उपासना का विधान बताया गया है. कहते हैं कि जो भी इस दिन गणेश जी की पूजा-उपासना करता है, उसके जीवन के सभी संकट टल जाते हैं. मान्यतानुसार, सकट चौथ के दिन माताओं को भगवान गणेश की पूजा के बाद सकट चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए. तो आइए पढ़ते हैं सकट चौथ की कथा. 

सकट चौथ की व्रत कथा

सकट चौथ की पहली कथा विघ्नहर्ता भगवान गणेश से संबंधित है. कहते हैं कि इस दिन भगवान गणेश पर एक बड़ा संकट आया था, लेकिन वह टल गया था, इसी कारण इस व्रत को सकट चौथ कहा जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं. उन्होंने अपने पुत्र बाल गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि उनके लौटने तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दें. मां की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

mahalakshmi rajyog 2026 mangal chandra yuti
इस दिन बनेगा साल का पहला महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों को होगा लाभ
Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
shani gochar 2026 horoscope
साल 2026 में इन 3 राशियों पर बना रहेगा शनिदेव का आशीर्वाद, मिलेगी धन-दौलत
budh gochar 2025
7 जनवरी को बुध करेंगे शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश, इन 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ
new year 2026 rashifal surya mangal yuti
9 जनवरी को बनेगा साल का पहला मंगलादित्य योग, ये 3 राशियां पाएंगी तरक्की

उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुंचे. बाल गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया. यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया. अंदर से शोर सुनकर माता पार्वती बाहर आईं. अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठीं और शिव जी से गणेश के प्राण वापस लाने की विनती करने लगीं. माता पार्वती के दुःख से द्रवित होकर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवन देने का वचन दिया. उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सिर लगाकर गणेश जी को फिर से जीवित किया. तभी से भगवान गणेश हाथी मुख वाले पूज्य देव के रूप में विख्यात हुए. मान्यता है कि इसी घटना की स्मृति में महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा और लंबी उम्र की कामना से सकट चौथ का व्रत रखती हैं.

Advertisement

सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय (Sakat Chauth 2026 Moon Rising Timing)

सकट चौथ पर आज चंद्रोदय का समय रात 8 बजकर 54 मिनट रहेगा. इसी दौरान चंद्रदेवता तो अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement