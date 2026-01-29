scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 29 January 2026: धनराशि उधार ना दें, .अपशब्दों का उपयोग न करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 29 January 2026: किसी अनुभवी व्यक्ति के सुझावों पर कर सकते हैं.स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर सामने वाले के सामने प्रस्तुत न करें.सही समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है.

कन्या (Virgo):-
Cards:-  Nine of swords 
बार-बार किसी स्थिति के होने की कल्पना के चलते आंखों से नींद गायब हो सकती है. इस समय खुद को निर्बल महसूस कर रहे हैं.सामने आ रही स्थिति का सामना करना असंभव प्रतीत हो सकता है. विचारों में नकारात्मकता बढ़ सकती है.इस समय आत्मविश्वास और मनोबल को इकट्ठा करके स्थिति का सामना करने का प्रयास बेहतर रहेगा. अपनी समस्या का समाधान किसी अनुभवी व्यक्ति के सुझावों पर कर सकते हैं.स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर सामने वाले के सामने प्रस्तुत न करें.सही समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है.

कार्य क्षेत्र में भर्ती हुई राजनीति के चलते काफी लोगों का स्थानांतरण अन्य जगहों पर किया जा सकता है. इस कारण आपको भी स्थानांतरण प्राप्त होने की संभावना बन रही है. नए स्थान पर जाकर सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होगा, पर असंभव भी नहीं होगा. अपने व्यवहार में बदलाव लाकर चीजों को सही करने का प्रयास करें.अपशब्दों का उपयोग न करे.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में खानपान का विशेष ध्यान रखें. बार-बार जुकाम होने की स्थिति आगे बड़ी परेशानी खड़ी कर देगी. 

आर्थिक स्थिति: यदि किसी की बड़ी धनराशि उधार दे रहे हैं.तो अच्छे से लिखा पढ़ी जरूर कर ले.

रिश्ते: माता के ननिहाल से संबंधित कुछ लोगों से मित्रता कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
