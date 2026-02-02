scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 2 February 2026: कन्या राशि वालों को कठिनाइयों का करना पड़ सकता है सामना, धन की होगी प्राप्ति

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 2 February 2026: सामने आ रही समस्याओं से डरकर पीछे कदम न हटाएं. व्यवहार में गंभीरता लाइए. लापरवाही और जल्दबाजी में कार्य पूरा न करें. इससे अच्छी सफलता प्राप्ति में संदेह हो सकता है.  

कन्या (Virgo):-
Cards:- Page of swords

नई परियोजना में कार्य को लाकर किसी सहयोगी के साथ अनबन हो सकती हैं. इस समय सामने वाले की बात पर विश्वास न कर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर सकते हैं. जिसके चलते विवाद बढ़ सकता है. सुनी सुनाई बातों पर बिना सच्चाई जाने विश्वास न करें. किसी बड़े के जाने से आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी आ गई है. रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. किसी के कार्यों को देखकर होड़ न करें. समय पर निर्णय लेने का प्रयास करें. सगे भाइयों के बीच पैसों को लेकर विवाद बढ़ सकता हैं. सामने आ रही समस्याओं से डरकर पीछे कदम न हटाएं. व्यवहार में गंभीरता लाइए. लापरवाही और जल्दबाजी में कार्य पूरा न करें. इससे अच्छी सफलता प्राप्ति में संदेह हो सकता है.   सही बात का समर्थन करने का प्रयास करें. मन में किसी बात को तनाव रह सकता है. किसी अनुभवी से बातचीत कर तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे. वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें. बेवजह किसी के साथ उलझने की कोशिश न करें. 

स्वास्थ्य : गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें . ऐसी जगह जहां दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है. वहां पर सजग रहे. 

आर्थिक स्थिति: कुछ गलत निर्णय के चलते आर्थिक हानि की संभावना बन रही है.  इस स्थिति में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते :  जरा सा भी शक या गलतफहमी रिश्ते को तोड़ सकती है. गलतफहमी को समय पर सुलझाने का प्रयास करें. 

