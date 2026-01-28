आज 28 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: बचत में रुचि लेंगे, भेंटवार्ता में बेहतर होंगे

कन्या - भाग्योदय की स्थिति बनी हुई है. उच्चवर्ग के लोगों व दोस्तों से तालमेल बढ़ेगा. साख संवार बढ़त पर बने रहेंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. कार्यक्षेत्र में बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. योजनाओं में संवार बनी रहेगी. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में चहुंओर सफलता पाएंगे. लाभ प्रभाव बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. आर्थिक संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अवसरों का लाभ लेंगे. आय के नए स्त्रोत खुलेंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ एवं सुधार बढ़ेगा. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. बचत में रुचि लेंगे. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ यादगार समय बिताएंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. मैत्री संबंधों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. उत्साह आगे बढ़ेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रखें.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धर्मयात्रा पर जाएं.

