आज 24 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे

कन्या - आसपास उत्सव की स्थिति बनाए रखेंगे. भव्य आयोजन में सभी को आकर्षित करने में सफल होंगे. पेशेवर कार्यगति बढ़ाएंगे. घर परिवार में संस्कार एवं परंपराआें को बढ़ावा देंगे. भेंटवार्ताओं पर जोर बनाए रखेंगे. परस्पर समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली होगा. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. स्वजनों का आना बना रह सकता है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. वचन बनाए रखेगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पर बना रहेगा. कारोबार में लाभ एवं शुभता का संचार रहेगा. व्यापार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति-- बचत में वृद्धि बनी रहेगी. बैंकिंग स्थिति बेहतर बनी रहेगी. वित्तीय पक्ष पर ध्यान बनाए रखेंगे. अर्थ व्यापार के परिणामों से उत्साहित रहेंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित लक्ष्यों को प्राथमिकता देंगे.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों से नजदीकी बढ़ेगी. घर परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. मंगलकाज का वातावरण बनेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मेहमानों का सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर बना रहेगा. कला कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं. व्यवहार में मिठास लाएं.

---- समाप्त ----