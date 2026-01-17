आज 17 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले अफवाहों से रहें दूर, पेशेवर प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे.

कन्या - घरेलू गतिविधियों को बढ़ाए रखेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य दिखाएं. जरूरी तथ्यों पर ध्यान दें. घर से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. अफवाहपूर्ण बातों पर भरोसा करने से बचें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. करियर कारोबार में तेजी से काम निकालेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष संतुलित रहेगा. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों के कार्य सक्रियता पाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सभी परस्पर अपनों की खुशी का ख्याल बनाए रखें. जिद जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. त्याग की भावना रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. संबंधों में सुख बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : महावीर बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

---- समाप्त ----