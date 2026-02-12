scorecardresearch
 
आज 12 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: भवन वाहन क्रय कर सकते हैं, जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 12 February 2026, Virgo Horoscope Today: सुविधाएं जुटाएंगे. भवन वाहन क्रय कर सकते हैं. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे.

कन्या - करीबी जनों से प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. घरेलु मामलों में स्पष्टता बनाए रखें. विविध गतिविधि व रुटीन संवारें. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. अनावश्यक पहल से बचें. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. विनय विवेक से काम लें. कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी रुटीन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में भावनात्मकता से बचें. जल्दबाजी न दिखाएं. व्यवहार पर सकारात्मक अंकुश रखें. लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. मितभाषी रहें.

धन संपत्ति- सुविधाएं जुटाएंगे. भवन वाहन क्रय कर सकते हैं. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पर फोकस बढ़ाएं. चर्चा में उतावली से बचें. व्यक्तिगत विषयों में असहजता बनी रह सकती है. भेंटवार्ता में प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करें. बड़प्पन रखें. सगे संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें. जिद छोड़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद टालें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 6

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

