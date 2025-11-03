scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: उद्यमियों से भेंट होगी, नेतृत्व संवरेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 3 November 2025, Virgo Horoscope Today: सूझबूझ से बनाए रखेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. बड़प्पन रखेंगे. दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी. खानपान में सात्विकता रखें.वाणिज्यिक पक्ष बेहतर बना रहेगा

कन्या - आवश्यक कार्योंं में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. विभिन्न कार्योंं को तेजी से पूरा करेंगे. विनम्रता और सहभागिता बढ़ाएंगे. उद्यमशील बने रहेंगे. साझेदारी के मामले पक्ष में बनेंगे. मित्र संबंधों में घनिष्ठता आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. व्यवस्था मजबूत होगी. सूझबूझ से बनाए रखेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. बड़प्पन रखेंगे. दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी. खानपान में सात्विकता रखें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. साझज्ञ गतिविधियों में सुधार बढ़ेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. उद्यमियों से भेंट होगी. नेतृत्व संवरेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- सहकारी प्रयासों में आगे रहेंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. उल्लेखनीय मामले बनेंगे. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के विषयों में मजबूत बने रहेंगे. पहल बनाए रखेंगे. निजी संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रेम में सफलता पाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. सभी से तालमेल बना रहेगा. मित्र मददगार होंगे. मन की बात कहेंगे. निजी जीवन संवरेगा. वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ाएंगे. टीम भावना से कार्य होंगे. उत्साहित रहेंगे. सेहत का ध्यान रखें. खानपान उम्दा होगा. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जिम्मेदारी निभाएं. सात्विक रहें.

