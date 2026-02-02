आज 2 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: उत्साहित रहेंगे, साज संवार बढ़ाए रहेंगे

कन्या - हर क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखने में सफल होंगे.आर्थिक एवं व्यवसायिक विषय संवरेंगे.करियर कारोबार में विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होने के संकेत हैं.जीत का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.आर्थिक गतिविधियों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी.प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे.मान सम्मान में वृद्धि होगी.परिजन सहयोगी होंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.हितलाभ संवार पाएगा.प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे.कामकाजी मामलों में प्रभावशीलता बढ़ेगी.सभी वर्ग के लोग मदद को तत्पर होंगे.मेहनत से जगह बनाएंगे.पेशेवरता को बल मिलेगा.कार्य व्यापार में सफलता रहेगी.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में वित्तीय प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे.लंबित धन प्राप्त होगा.अवसरों में वृद्धि रहेगी.लाभ बढ़ाने में सफल होंगे.विविध गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे.साज संवार बढ़ाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे.मित्रगण एक दूसरे की मदद को उपलब्ध रहेंगे. संबंधों में उत्साह रहेगा.प्रेम में अनुकूलन रहेगा.प्रिय से भेंट के अवसर बढ़ेंगे.जरूरी बात कह पाएंगे.भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.वार्ताएं सफल होंगी.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक निर्णय लेंगे.स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.रहन सहन संवरेगा.वरिष्ठों की सुनेंगे.औरों का सहयोग पाएंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.लक्ष्य रखें.



---- समाप्त ----