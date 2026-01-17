scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 17 January 2026: भावनाओं को अनदेखा न करें, हड़बड़ी से बचें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 17 January 2026: लोगों की भावनाओं को अनदेखा न करें.कभी कभी लोग आपकी कड़वी बातों से रूठ जाते है.पर जब वो इन बातो के बीच छिपी हुई सलाह को समझते है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- King of swords
समय अनुकूल है.समय का सही उपयोग अपने कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए करें.आप जिस भी कार्य को शुरू करने की इच्छा रख रहे हैं.उस योजना को पूरी तरह से अंतिम चरण तक ला सकते है.धैर्य और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर सफलता सुनिश्चित करें.भावनाओं को निर्णय लेते समय खुद पर हावी न होने दें.कार्य क्षेत्र में आपका कठोर व्यवहार लोगों को आपके साथ मित्रता करने में रोक लगा सकता है.सामने वाला सोच समझकर बातों को आपके सामने रखने का प्रयास कर सकता है.इस व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है.परिवार के साथ रिश्तों में मजबूती लाएं.लोगों की भावनाओं को अनदेखा न करें.कभी कभी लोग आपकी कड़वी बातों से रूठ जाते है.पर जब वो इन बातो के बीच छिपी हुई सलाह को समझते है.

तो वो धैर्य से बात सुनने को तैयार हो  जाते है.जीवनसाथी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा होने लग सकता है.इस स्थिति में सामने वाले से बात कर उसको समझने का प्रयास करें.परिवार की प्रति जिम्मेदारियों का बखूबी निभाते आए है.कोई भी समस्या हो.उसका समाधान बुद्धिकौशल से अच्छे से निकल लेते है.इस समय यदि किसी परिस्थिति में समाधान समझ नही आ रहा तो.सबसे पहले शांतचित होकर बैठे और फिर समस्या का समाधान निकले.जल्दबाजी या हड़बड़ी से गलतियां होने की संभावना अधिक हो जाती है. कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे.तो निश्चय ही कार्य में सफलता मिलेगी.आपके ऊपर पूर्वजों ओर ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद है.जो जीवन में आ रही किसी भी स्थिति का सामना करने की हिम्मत प्रदान करता है.आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखें.रास्ते खुद से नजर आने लगेंगे.

स्वास्थ्य :शरीर का रक्तचाप बढ़ सकता है.मानसिक तनाव पर नियंत्रण करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: व्यापार विस्तार में पिता की आर्थिक सहायता मिल सकती है.पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. 

रिश्ते : ससुराल पक्ष से थोड़ा मन मुटाव हो सकता है.इससे जीवनसाथी की नाराजगी बढ़ सकती है.

---- समाप्त ----
