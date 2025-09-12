scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 12 September 2025: वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 12 September 2025: नई नौकरी की तलाश जल्दी पूरी होने जा रही है. नया पद और उच्च वेतन वृद्धि के साथ नौकरी की शुरुआत कर सकेंगे. लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की चाह पूरी हो सकती हैं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Star

अचानक से कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना हो सकती है. कुछ नए अवसर आपके सामने आने वाले हैं. किसी नए व्यवसाय का प्रस्ताव मिलने की संभावना भी बन सकती हैं. पहले से चल रहे व्यवसाय के साथ ही किसी अन्य कार्य को शुरू करने की योजना पर विचार कर रहे हैं. नए कार्य की सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के साथ पुराने व्यवसाय से तालमेल का भी अवलोकन करते नजर आएंगे. सभी परिस्थितियों का अच्छे से अवलोकन कर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकेंगे. नई नौकरी की तलाश जल्दी पूरी होने जा रही है. नया पद और उच्च वेतन वृद्धि के साथ नौकरी की शुरुआत कर सकेंगे. लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की चाह पूरी हो सकती हैं. हो सकता हैं, कि पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन भी संभव है यह बदलाव थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है पर जल्दी यह बदलाव आपके लिए अच्छा साबित होगा. इस बदलाव में अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखिए.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वालों को हो सकता है धनु लाभ, लापरवाही से बचें 
मीन राशि वालों को मिल सकती है बड़ी धनराशि, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
कुंभ राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, सेहत का रखें ध्यान 
मकर राशि वालों का बढ़ेगा मानसिक तनाव, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, व्यर्थ के खर्चो से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य : लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से निजात मिलेगी. पैरों में चोट लगने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा है. उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ रही है. अचानक से पुरस्कार स्वरूप धन की प्राप्ति हो सकती हैं.

रिश्ते: किसी पड़ोसी के साथ हुई हाथापाई से चोट लग सकती हैं. कोशिश करें कि विवाद न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement