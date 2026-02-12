scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 12 February 2026: वृषभ राशि वाले बेवजह की राजनीति से रहें दूर, हो सकती है मानसिक थकान

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 12 February 2026: यदि राजनीति में प्रवेश की इच्छा है. तो जल्दबाजी न करें. धैर्य के साथ सही मौका मिलने तक की प्रतीक्षा करें. यदि किसी सरकारी काम में विलंब बना हुआ है. तो वो भी पूरा हो सकता है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Nine of pentacles 

नौकरी से सम्बन्धित किसी काम से बाहर जा सकते है. विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में लापरवाही से बचना चाहिए. राजनीति में विरोधी बात बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं.  ऐसी स्थिति में बुद्धिमता का प्रयोग कर स्थिति को पक्ष में किया जा सकता है. पुरानी गलती से सबक लें. किसी का वाहन मांग कर न चलाएं. अविवाहित लोगों के जीवन में जल्द ही प्रेम संबंध आ सकता है. यदि राजनीति में प्रवेश की इच्छा है. तो जल्दबाजी न करें. धैर्य के साथ सही मौका मिलने तक की प्रतीक्षा करें. यदि किसी सरकारी काम में विलंब बना हुआ है. तो वो भी पूरा हो सकता है. रोजगार को लेकर बनी चिंता धीरे धीरे कम हो सकती है. बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध न करें. इससे परिवार के सदस्यों के सामने अपनी भावनाएं रख सकते है. अचानक से जीवनसाथी से कोई कीमती उपहार नहीं मिल सकता है. किसी पुरानी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किये गए प्रयास सफल होंगे. जल्द ही महत्वकांक्षा पूरी हो सकती है. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते शारीरिक और मानसिक थकान अनुभव हो सकती हैं. थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार ऊर्जा स्तर को बनाए रखें. 

आर्थिक स्थिति: जिन लोगों को सट्टेबाजी में पैसा करने की आदत है. उन्हें सट्टेबाजी में धन लगाने से बचना चाहिए. 

रिश्ते: अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश न करें. सामने वाले की बातों को भी समझे. 

