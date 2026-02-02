scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 2 February 2026: वृषभ राशि वाले मतभेदों से रहें दूर, पैसा निवेश करने से पहले करें विचार

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 2 February 2026: किसी सदस्य का गलत लोगों की संगत में होना मुश्किल बढ़ा सकता है. कानूनी और वित्तीय मामलों में सावधान रहे. किसी बुजुर्ग व्यक्ति के अनुभव कार्यों की जटिलता कम करने में सहायक होंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Five of pentacles 

यदि किसी योजना में काफी धनराशि का निवेश किया है. तो नुकसान हो सकता है. किसी मित्र की बातों में आकर धनराशि को निवेशित कर सकते है. प्रिय का व्यवहार कुछ समय से चिड़चिड़ा और गुस्से होने के कारण शांति बनाए हुए है.  इस समय सामने वाले को समझना सोते शेर को जगाने जैसा अनुभव कर सकते है. कार्य क्षेत्र में आए कुछ नए सहयोगियों से कुछ अनबन हो सकती है. इस स्थिति में अपने क्रोध और गुस्से पर काबू रखें. संभव हैं, कि कार्य क्षेत्र में कोई नए महत्वपूर्ण अवसर के लिए कुछ लोगों का चयन किया जाए. इस अवसर को प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे. किसी सहयोगी के साथ रिश्ते सुधार सकते है. दोनों के बीच कुछ समय से मतभेद चल रहा है. परिवार के दायित्व को लेकर चिंता हो सकती है. किसी सदस्य का गलत लोगों की संगत में होना मुश्किल बढ़ा सकता है. कानूनी और वित्तीय मामलों में सावधान रहे. किसी बुजुर्ग व्यक्ति के अनुभव कार्यों की जटिलता कम करने में सहायक होंगे.  वाणी पर नियंत्रण रखें. व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद न करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: सोने का तरीका गलत होने से कमर दर्द बढ़ सकता है. सोने का समय निश्चित करें. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि में मानसिक तनाव की बन सकती है स्थिति, दूसरों के कार्यों में न करें दखलअंदाजी
मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल
कुंभ राशि वाले किसी के साथ न करें पैसों का लेनदेन, बन सकती है तनावपूर्ण स्थिति
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान
धनु राशि वाले सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण

आर्थिक स्थिति: किसी योजना में धन निवेश करने पर विचार कर सकते है. योजना के बारे में पहले जानकारी लेंगे. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते है. सामने वाले की बात को स्वीकार करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement