आज 30 जनवरी 2026 वृष राशिफल: रचनात्मकता बढ़ेगी, व्यक्तित्व संवरेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 January 2026, Taurus Horoscope Today: सामाजिक कार्योंं को बल देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भव्य आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. संकोच दूर होगा. अनुबंधों पर फोकस रखेंगे.

वृष - कुल कुटुम्ब में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. घर परिवार में समय देंगे. पेशेवर कार्यगति बढ़ाएंगे. संस्कार एवं परंपराआें को बढ़ावा मिलेगा. भेंटवार्ताओं पर जोर बनाए रखेंगे. परस्पर समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. स्वजनों का आना बना रह सकता है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. वचन वादा बनाए रखेगे. सामाजिक कार्योंं को बल देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भव्य आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उत्साह रहेगा. कामकाजी वातावरण की अनुकूलता बढ़ेगी. कारोबार में साख सम्मान बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. जरूरी कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. अनुबंधों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति-- बचत व बैंकिंग में वृद्धि बनी रहेगी. सग्रह संरक्षण पर जोर रखेंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावशाल प्रस्ताव मिलेंगे. मुख्यकार्योंं को प्राथमिकता में रखेंगे. नए वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधों को बल मिलेगा. संबंधियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा हुआ रहेगा. घर में सुख का वातावरण रहेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाए रहेंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
