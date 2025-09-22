scorecardresearch
 

Feedback

आज 22 सितंबर 2025 वृष राशिफल: नवरात्र के पहले दिन वृषभ राशि वालों के विविध मामले बेहतर होंगे, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 September 2025, Taurus Horoscope Today: करीबियों के साथ मिलेगा. मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयां में रुचि दिखाएंगे. अन्य से तालमेल सहज रखेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन एवं धर्मस्थल गमन के अवसर बनेंगे. कामकाजी मामलों में अनुशासन रखेंगे. शिक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन संवरेगा. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा करने की सोच रहेगी. आज्ञा अनुपालन और परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयां में रुचि दिखाएंगे. अन्य से तालमेल सहज रखेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की आज्ञपालन पालन बनाए रखेंगे. करियर में उछाल आएगा. कारोबार में रुचि बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य लंबित न रखें. कार्यों पर फोकस रखें.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. लाभ और अनुकूलता में वृद्धि से उत्साहित रहेंगे. विविध मामले बेहतर बनेंगे. कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृष: धन लाभ का योग है, रुके हुए काम पूरे करने का दिन है 
आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, सूर्य ग्रहण के दौरान नियमों का करें पालन  
वृषभ: हर काम सोच समझ कर करें, परिवार की मदद से काम बनेंगे,  
निजता पर बल बनाए रखें, गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं 
वृषभ: घर में धन का आगमन होगा, आपका सम्मान और बढ़ेगा 

प्रेम मैत्री- प्रियजन से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. वातावरण सकारात्मक रहेगा. भावनात्मक मामले सहज रहेंगे. प्रेम और स्नेह के विषय पूर्ववत् होंगे. सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बढ़ाएंगे. तेज रहेगी. विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. सजगता रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थां का वितरण करें. मैत्री बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement