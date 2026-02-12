आज 12 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, जल्दबाजी नहीं दिखाएं

वृष - आवश्यक कार्यों में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. घर परिवार में अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. प्रशिक्षण व तैयारी पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. घर के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालेंगे.

नौकरी व्यवसाय- खर्च पर नियंत्रण कठिन होगा. आकस्मिक घटनाक्रम व बजट बढ़ा हुआ रहेगा. सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

धन संपत्ति- हितलाभ पूर्ववत् रहेगा. अनजान की बातों में न आएं. संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखें. स्थितियां के अनुसार निर्णय लेंगे. सावधानी बनाए रहें.

मैत्री- परिवार के लोगों भेंट संवाद में सहज होंगे. अनावश्यक भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखे. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करें. सहज बने रहेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहें. रिश्तों में सहनशील रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में पहल से बचें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 3 6 3 6 और 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. सतर्क रहें.

