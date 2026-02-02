आज 2 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: रुटीन बेहतर रखेंगे, निजी प्रदर्शन पर ध्यान देंगे

वृष - कामकाज में सक्रियता बनाए रखेंगे.परंपरागत प्रयासों में गति आएगी.वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.नीति नियम का पालन बनाए रखेंगे.वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे.बड़ों का आदर बनाए रखेंगे.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.व्यवसायिक अनुकूलन रहेगा.बंधुजनों का सहयोग बढे़गा.पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे.कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे.कार्य व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं.शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.प्रशासनिक कार्य सधेंगे.सहकार पर जोर होगा.सहज सतर्कता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी जनों का संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.सहकारिता में वृद्धि होगी.कार्य विस्तार के मामले संवरेंगे.रुटीन बेहतर रखेंगे.निजी प्रदर्शन पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में तेजी आएगी.कार्य़क्षेत्र में सबको प्रभावित करेंगे.स्पर्धा में जीतने का भाव बढ़ेगा.साहसिकता से सबको प्रभाव में लेंगे.विविध परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.

प्रेम मैत्री- भाई बंधुओं से मिलकर रहेंगे.आपसी चर्चाएं सकारात्मक होंगी.सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे.संबंधों में शुभता बढ़ेगी.आपसी विश्वास बना रहेगा.साथी भरोसेमंद रहेंगे.शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.खुशियों को बढ़ाएंगे.मित्र साथ निभाएंगे.घर में सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे.अनुशासन रखेंगे.अनुकूलता और आकर्षण बना रहेगा.व्यक्तित्व में सुधार होगा.सेहत अच्छी रहेगी.खानपान संवरेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.व्यवस्था से जुडें.

