Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर पंचग्रही योग! 1 महीना इन 4 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई

Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण दोपहर 03.26 बजे से लेकर शाम 07.57 बजे तक रहेगा. हालांकि सूर्य ग्रहण न तो भारत में दिखेगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा. लेकिन एक खास घटना की वजह से यह दिन बेहद खास रहने वाला है. दरअसल, इस दिन कुंभ राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा. 17 फरवरी को कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा मिलकर पंचग्रही योग बनाने वाले हैं. सूर्य ग्रहण पर बनने वाला पंचग्रही योग चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

मेष राशि

सूर्य ग्रहण के दिन बन रहा पंचग्रही योग मेष राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है. आपको करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. लंबे समय से बेरोजगार बैठे लोगों को जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी. नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि संभव है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल बताया जा रहा है. आपका मुनाफा तेजी से बढ़ेगा. खर्चों में कमी आएगी और मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए भी यह संयोग अच्छा दिख रहा है. इस राशि के जातकों को करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आमदनी के नए स्रोत पैदा हो सकते हैं. खेल-कूद या फिटनेस से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह अवधि बेहद खास मानी जा रही है. नया व्यापार या नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय अच्छा लग रहा है.

तुला राशि

सूर्य ग्रहण पर बन रहा पंचग्रही योग तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति को संवारेगा. कहीं फंसा हुआ या अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. उधार या कर्ज में डूबा धन दोगुना लाभ के साथ वापस लौटेगा. नई नौकरी या नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है. वाहन या संपत्ति से जुड़ा सुख मिल सकता है. आपके सिर पर मंडरा रही कोई बड़ी समस्या दूर होगी. सेहत अच्छी रहेगी.

धनु राशि

सूर्य ग्रहण और पंचग्रही योग का दुर्लभ संयोग आपके भाग्य को मजबूत करेगा. धन की प्राप्ति अपेक्षाकृत आसान रहेगी. घर, मकान या संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल दिख रहा है. गैर जरूरी चीजों पर खर्चे कंट्रोल रहेंगे. खान-पान की आदतों में सुधार आएगा, जिससे आपकी सेहत में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे.

