scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 28 January 2026: वृश्चिक राशि वाले पैसों के लेनदेन से रहें सावधान, धन में कमाएंगे अच्छा प्रतिफल

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 28 January 2026: इस समय बढ़ती हुई उद्गीनता कार्यों से भटका सकती है. किसी बड़े की मदद से नौकरी प्राप्त कर सकते है. संभव हैं, कि नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Hierophant

अतिविश्वास और अंधविश्वास के चलते लोगों की बातों में आकर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं. इस समय ऐसे लोगों की संगत से दूर रहने का प्रयास करेंगे. किसी की भी बातों को बिना सोच विचार के जीवन में लागू करने की कोशिश न करें.  किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु के अनुभव और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस कर सकते है. शुरू से ही अकेले कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा करते आए है. इससे आत्मविश्वास और मनोबल भरपूर है. अब भौतिकवादिता से दूर अध्यात्म की तरफ मन का झुकाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में किसी ऐसे गुरु/ अनुभवी व्यक्ति की मदद चाहते है. जो जिंदगी के दोनों महत्वपूर्ण पक्षों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में मदद कर सके. इस समय बढ़ती हुई उद्गीनता कार्यों से भटका सकती है. किसी बड़े की मदद से नौकरी प्राप्त कर सकते है. संभव हैं, कि नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है. आपकी सफलता किसी को परेशान कर रही है. हो सकता है कि सामने वाला कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास करें. संतान की शिक्षा को लेकर परेशान हो सकते है. शादी के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते है. सही प्रस्ताव का चयन करें और आगे बढ़े. कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना जीवनसाथी के साथ बना रहे है. जल्द ही इसको शुरू करने की तैयारी है. प्रिय के साथ रिश्तों को सुधारें. अकड़ और अहंकार रिश्ते को खराब कर सकता है. इनसे बचकर रहें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: ज्यादा देर तक कार्य करना और साथ ही व्यायाम करना थकान और कमजोरी  दे सकता है. थोड़ा विश्राम जरूरी है. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वालों के जीवन में आ सकती है उथल-पुथल, सेहत का रखें ख्याल
कन्या राशि वाले धन को लेकर ना दिखाएं लापरवाही, निवेश से भी रहें सावधान
सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में आ सकता है अचानक सुधार, मित्रों के साथ जानकारियां करेंगे साझा
कर्क राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
मिथुन राशि वाले महसूस कर सकते हैं नकारात्मकता, विचारों में लाएं बदलाव

आर्थिक स्थिति: दोस्तों की सलाह पर किया गया धन निवेश अच्छा प्रतिफल लेकर आ रहा है. किसी को बड़ी धनराशि उधार न दे. 

रिश्ते: विवाह के लिए आए रिश्तों में से किसी एक का चयन कर सकते है. सामने वाला मनचाहे जीवनसाथी की कल्पना की तरह ही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement