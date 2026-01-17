scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 17 January 2026: खुद पर विश्वास रखें, आंखों के प्रति सजग रहे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 17 January 2026: जिससे मन विचलित हो जाएगा. कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में सकारात्मक विचार सफलता के नए रास्ते बनाने में सहायक रह सकती हैं.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
 Cards :- Death
आने वाला परिवर्तन कुछ नए अवसर लेकर आ सकता हैं.कभी हार ना मानने की  प्रवृत्ति हमेशा आगे बढ़ाती आई हैं. ईश्वर पर अटूट विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें. इस बात पर विश्वास रखें.कि समस्याएं हमेशा नही रहेंगी.जल्द ही जीवन में काफी बड़ा बदलाव आता नजर आएगा.आने वाले बदलाव में कुछ नए रिश्ते जीवन में आ सकते हैं.स्वार्थ से बने रिश्तों और कठिन परिस्थितियों का अंत शीघ्र ही हो सकता हैं.कोई ऐसी खबर मिल सकती है.जिससे मन विचलित हो जाएगा. कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में सकारात्मक विचार सफलता के नए रास्ते बनाने में सहायक रह सकती हैं.

किसी व्यक्ति का आगमन आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता हैं.कुछ आर्थिक सहायता भी इस व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है.अतीत की वह बुरी यादें जिन में सिर्फ दु:ख और दर्द है.उनसे बाहर निकलने का भरसक प्रयास कर सकते हैं. जीवन में होने वाली अच्छी घटनाओं का इंतजार कर सकते हैं.जीवन में चमत्कार कभी भी हो सकते हैं. इस बात को आप मानते आए हैं. संतान संबंधी किसी समस्या का समाधान मिल सकता हैं.मतलबी लोगों की जरूरतें को पूर्ण ना करना उनसे दूर ले जा सकता हैं.जीवन में नया उत्साह और उमंग महसूस कर सकते हैं. जीवन में बदलाव की स्थिति बन सकती हैं.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है.आंखों के प्रति सजग रहे.

सम्बंधित ख़बरें

धन कमाने के नए स्रोत बनेंगे, परेशान हो सकते हैं
जल्दबाजी न करें, यात्रा पर जा सकते हैं
खर्चों में कटौती करें, मतभेद हो सकते हैं
नम्र व्यवहार करें, आदतों में बदलाव लाएंगे
खानपान को सही रखें, लापरवाही से बचेंगे

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है.दूसरों को देख कर व्यर्थ खर्चे न करें.

Advertisement

रिश्ते : जो लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं.उनसे दूर होने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement