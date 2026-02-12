Vrishchik Tarot Rashifal 12 February 2026: वृश्चिक राशि वालों को बड़े पद की हो सकती है प्राप्ति, किसी बाहरी व्यक्ति से हो सकता है विवाद

वृश्चिक (Scorpio):-

कभी कभी दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करना भारी पड़ सकता हैं. प्रिय के साथ विवाह के लिए अभी तैयार नहीं होंगे. सामने वाला आपके बचपने और लापरवाह स्वभाव से काफी परेशान हो रहा हैं. इस कारण विवाह की सहमति मिलना मुश्किल लग सकता है. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी कई नए बदलाव कर सकता हैं. जिसके चलते कार्यों में की गई लापरवाही नौकरी से बाहर का रास्ता दिखला सकती है. इस बात का स्पष्टीकरण अब उच्च अधिकारी कर सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अपेक्षानुसार नहीं मन दुःखी हो सकता है. व्यवहार की कमियां को दूर करने का प्रयास करें. कई बार रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ समझौते भी करने पड़ सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. किसी बड़े पद की प्राप्ति भी संभव हैं. स्वयं को बेचारा न समझे. किसी के साथ निजी बातों को साझा न करें.

स्वास्थ्य: किसी जहरीले कीड़े के काटने से त्वचा पर छोटे छोटे दाने हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है. जीवनसाथी के खर्चीले स्वभाव को नियंत्रित कीजिए.

रिश्ते:भाई या बहन के साथ किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर विवाद हो सकता है. सामने वाले की परेशानी को समझने का प्रयास करें.

