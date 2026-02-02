scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 2 February 2026: वृश्चिक राशि वाले अहंकार से रहें सावधान, नुकीली चीजों से रहें दूर

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 2 February 2026: किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त रहने की कोशिश करें. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मधुर बनाएंगे. कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती हैं. जो गलत कार्यों की तरफ ले जा सकते हैं.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Devil

पैसा कमाने का लालच अहंकारी और स्वार्थी बन सकता है. जिसके चलते सभी की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं.  समय प्रतिकूल हैं. अतिवादी विचार और अत्यधिक सुख की आशंका समस्यागस्त कर सकती हैं. ये समय धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने का है. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. यदि दुविधा हो रही हैं. तो परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. संभव हैं, कि कार्य क्षेत्र में कुछ लोग ईर्ष्यावश कुछ षडयंत्र कर सकते हैं.  जिससे कार्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होगी. इस समय काफी संभलकर परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता हैं. किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त रहने की कोशिश करें. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मधुर बनाएंगे. कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती हैं. जो गलत कार्यों की तरफ ले जा सकते हैं. ऐसे लोगों से बचकर रहना बेहतर होगा. आसपास के वातावरण से थोड़ा सजग रहिए. व्यर्थ में किसी भी विवाद का हिस्सा ना बने. 

स्वास्थ्य: नुकीली चीजों से कार्य करते समय चोट लग सकती हैं. कोशिश करें कि जल्दबाजी या लापरवाही से कार्य न करें. 

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी हो सकती है. अनैतिक तरीकों से धन कमाने की सोच में बदलाव लगाए. 

रिश्ते: ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप जीवनसाथी के बीच तनाव बढ़ा सकता हैं.  सामने वाले व्यक्ति से इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
