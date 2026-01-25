scorecardresearch
 
आज 25 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी, संकोच दूर होगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 January 2026, Scorpio Horoscope Today: उत्साह से भाग लेंगे. सुख संवाद एवं सहयोग बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे. सभी से संबंध मधुर बनाए रखेंगे.

वृश्चिक - मित्रों का सहयोग बना रहेगा. करीबियों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजन को समय और महत्व देंगे. कार्यक्षेत्र में इच्छित माहौल रहेगा. भेंट वार्ता में सहज रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सृजनात्मक सोच रखेंगे. इच्छित सूचनाओं को साझा करेंगे. शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुख संवाद एवं सहयोग बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे. सभी से संबंध मधुर बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति संवार पाएगा. व्यापार में तेजी लक्ष्य साधेंगे. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. विविध प्रयास व्यवस्थित रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. संकोच दूर होगा.


धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कामकाजी गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे. अनुबंधों में सफलता बढ़ेगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

व्यवहार पर अंकुश रखेंगे, प्रतिभा से लाभ संवारेंगे

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ खुशी बांटेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. मेहमानों का आगमन रहेगा. सहयोग साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. बंधुजनों से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सहज रहेंगे. शुभता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 और 9
शुभ रंग : गेरुआ
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सहजता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
