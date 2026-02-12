scorecardresearch
 
आज 12 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: धनधान्य बढ़ेगा, संपत्ति के मामले सधेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 February 2026, Scorpio Horoscope Today: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी . धनधान्य बढ़ेगा. संपत्ति के मामले सधेंगे. सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. साज संवार पर बनाए रखेंगे.

वृश्चिक - घर में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. साज संवार और भव्यता बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन मजबूत रहेगा. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. संबंधों में भरोसा बढ़ाएंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी . धनधान्य बढ़ेगा. संपत्ति के मामले सधेंगे. सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. साज संवार पर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक लक्ष्यों को पाएंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे.योजनाओं में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संग्रह संरक्षण में आगे रहेंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता व सफलता से उत्साहित रहेंगे. धन संपत्ति के कार्यों पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. धनधान्य का बढ़ावा मिलेगा.

प्रेम मैत्री- सबका सहयोग मिलेगा. परिजन साथ और विश्वास बनाए रखेंगे. अतिथि घर आएंगे. सुख वैभव में वृदिध होगी. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वारथ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पर फोकस बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. सत्कार बढ़ाएं.

