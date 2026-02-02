scorecardresearch
 
आज 2 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ संयोग बनेंगे, सबका भरोसा जीतेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 February 2026, Scorpio Horoscope Today: साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी.महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे.बड़ी उपलब्धि अर्जित करेंगे.

scorpio horoscope

वृश्चिक - भाग्य की चाल पक्ष में बनी हुई है.हर क्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ेगा.व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में पहल बढ़ाएंगे.साहस पराक्रम से महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे.चर्चाओं में शामिल होंगे.बड़ों व वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा.कार्य विस्तार में रुचि लेंगे.पुण्य कार्य में वृद्धि होगी.आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा.मित्रों का समर्थन बढ़ेगा.साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी.महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे.बड़ी उपलब्धि अर्जित करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में नए लोगों से संपर्क संवाद बढ़ेगा.सभी का समर्थन रहेगा.अवसरों को भुनाएंगे.कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा.लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक समीकरण साधने में सफल होंगे.संग्रह संरक्षण का लाभ मिलेगा.अनुभवियों से संवाद बढ़ेगा.सहजता व शुभ संयोग बनेंगे.सबका भरोसा जीतेंगे.योग्यता से राह बनाएंगे.लक्ष्य पर नजर बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.श्रेष्ठ जनों से सुखकर भेंट होंगी.करीबियों का साथ बना रहेगा.सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा.घर में हर्ष आनंद रहेगा.रिश्ता मजबूत होग.सहज वाणी व्यवहार रखेंगे.व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे.विविध प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ेगा.शैली संवरेगी.विभिन्न कार्य गति लेंगे.करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे.व्यक्तित्व संवरेगा.उत्साह बना रहेगा.बड़ा सोचेंगे.

शुभ अंक : 5 और 9
 शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.आस्था बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
