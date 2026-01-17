scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 17 January 2026: धन कमाने के नए स्रोत बनेंगे, परेशान हो सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 17 January 2026: आपका कोई मित्र काफी समय बाद आपसे कही दूर से मिलने आ सकता है. वो व्यवसाय को लेकर एक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Knight of swords
विचारों की अस्थिरता कार्य से भटकाव करा सकती है.इस समय खुद को लक्ष्य के प्रति केंद्रित करें.कार्यों को समय पर पूरा करें.दिल और दिमाग में संतुलन बनाएं.किसी भी कार्य में मन लगने ही नहीं दे रही है.कार्य को लेकर उत्साहित न होना सोच में प नकारात्मकता को बढ़ा सकता है.कार्य की अधिकता और लोगों के पक्षपात पूर्ण तरीकों के कारण मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.समय के साथ अपने विचारों में परिवर्तन लाएं.किसी नए कार्य का की शुरुआत को लेकर उत्साहित हो सकते है.इस कार्य में जोखिम जरूर है.लेकिन कार्य की सफलता से आगे काफी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे.

आपका कोई मित्र काफी समय बाद आपसे कही दूर से मिलने आ सकता है. वो व्यवसाय को लेकर एक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है.काफी समय से विदेश में बसने की चाह रखते आए है.किसी नए मकान को खरीदने के प्रयास शुरू कर सकते है.अपने परिजनों की सुख सुविधाओं का ख्याल रख सकते है.अपने व्यवहार में थोड़ा गंभीरता लाना जरूरी है.लापरवाही और जल्दबाजी दोनों ही कार्यों को पूरा करने में रुकावट डाल सकती है.

स्वास्थ्य : किसी बड़े स्वास्थ्य समस्या की आशंका से मन परेशान हो सकते है.चिकित्सक से परामर्श ले सकते है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से धन कमाने के नए स्रोत खुलते नजर आ सकते हैं.किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की सारी व्यवस्था अपने ऊपर ले सकते हैं.

रिश्ते : व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखने का प्रयास करें. परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----
