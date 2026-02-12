scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 12 February 2026: धनु राशि वाले नए विचारों पर देंगे ध्यान, रिश्तों में पैदा हो सकती है गलतफहमी

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 12 February 2026: जल्द ही किसी योजना को पूरा करने के लिए विदेश यात्रा करना पड़ सकती हैं. इस यात्रा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जिसके विचारों में वक्त से आगे की सोच हो.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Five of wands 

कार्य क्षेत्र में आये  नए अधिकारी के साथ व्यवस्थाओं को लेकर  विवाद हो सकता हैं. इस समय किसी भी बात को बढ़ाना हित में नहीं होगा. सामने वाले से थोड़ा समय लेकर स्थिति को संभालने का प्रयास कर सकते है. किसी नए स्थान या कहीं दूर किसी रोमांचक यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. परिवार के सभी सदस्य इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित होंगे. सभी की खुशियों का ख्याल रखेंगे. जल्द ही किसी योजना को पूरा करने के लिए विदेश यात्रा करना पड़ सकती हैं. इस यात्रा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जिसके विचारों में वक्त से आगे की सोच हो. ऐसे लोगों के साथ खुद को स्फूर्तिवान और उत्साहित महसूस करेंगे.  किसी भी तरह के जोखिम से बचने का प्रयास नहीं करते हैं. संभव हैं, कि किसी ऐसी महिला से मित्रता हो जाएं. जो शुरू में तो सभ्य और नम्रतापूर्ण व्यवहार करें. पर कुछ समय बाद ही उसका चालाक और झूठा चेहरा सामने आ जाएं. ऐसे लोगों से बचकर रहें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: लगातार खांसी बढ़ती हुई समस्या परेशान करने लगी है. घरेलू उपचार करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार देने से पहले लिखा पढ़ी कर लें. बिना पढ़े किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर न करें. 

रिश्ते: प्रिय के भाई के साथ विवाद दोनों के रिश्ते में गलतफहमी ला सकता है. सामने वाले से खुलकर बातचीत करेंगे.

