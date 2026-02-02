Dhanu Tarot Rashifal 2 February 2026: धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

धनु (Sagittarius):-

Cards:-Seven of swords

अनुकूल समय होने के बाद भी कार्यों में काफी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं. जिसके चलते समय पर कार्य पूरा करना संभव नहीं लग रहा है. कोई सहयोगी कार्य को सरल बनाने के लिए अनैतिक तरीके सुझा सकता है. संभव है,कि आपको यह सलाह बेहतर लगे. थोड़ा रुक कर सोच विचार करें. गलत तरीके से पूरे किए गए कार्यों का परिणाम आगे गलत ही प्राप्त होगा. इस बात पर विचार कर सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से मित्रता करने से पूर्व उसके बारे में सारी जानकारी लेना बेहतर रहेगा. यदि किसी कार्य को करने में दुविधा हो रही हैं. तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं. बिना सच्चाई जान किसी भी विवाद में भागीदारी न करें. किसी की बातों में आकर किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं. स्थितियों की प्रतिकूलता इस समय सावधानी रखने की आवश्यकता महसूस कर रही है. कोई विरोधी किसी खिलाफ फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए गलत तरीकों का उपयोग कर सकता है. अपनी बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों में आ रही रूकावटों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. आगे की योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचिए. किसी को बिना मांगे कोई सलाह न दे.

स्वास्थ्य : कोई छोटी शल्य चिकित्सा हो सकती है. बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी उपचार दूसरों की सलाह से न करे.

आर्थिक स्थिति: किसी का उधार लेकर समय पर न चुकाने से साख खराब हो सकती है. परिवार में किसी की बीमारी पर हुआ खर्चा परेशान कर सकता है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में बातों को सामने वाले से छुपा सकते है. दूसरों से प्रिय के संबंध में कुछ गलत बातें सुनने को मिल सकती है. जिससे मन आहत हो सकता है.

---- समाप्त ----