Dhanu Tarot Rashifal 1 February 2026: धनु राशि वाले सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 1 February 2026: विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना चाहिए. अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते है. धैर्य और दृढनिश्चय के साथ आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है. यदि किसी कार्य में दूसरों की सलाह लेने की आवश्यकता पड़ रही हो.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- King of swords

इस समय कार्य शैली में बदलाव कार्यों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है. कुछ  बदलाव जीवन में आते नजर आ रहे है. ऐसा आपको पूर्ण विश्वास है. कि जल्द ही  सब कुछ बेहतर होने लगेगा. कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते है. समय अनुकूल है. इस समय जरा से मेहनत अच्छे परिणाम लेकर आएगी. हिम्मत न हारे. प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहें. विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना चाहिए. अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते है. धैर्य और दृढनिश्चय के साथ आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है. यदि किसी कार्य में दूसरों की सलाह लेने की आवश्यकता पड़ रही हो. तो बेहिचक मदद मांगिए. अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके आप अपना हर सपना साकार कर सकते हैं. किसी ऐसे सलाहकार से परामर्श ले सकते है. जिसकी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है. किन्तु समस्या का सटीक समाधान मिलेगा.  यदि वह  सलाह दे रहा है. तो परिस्थितियों के अनुरूप मूल्यांकन करें. ज्यादा गुस्सा न करें. परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश कर सकते है. 

स्वास्थ्य: ज्यादा गुस्सा मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है. योगा और साधना से अपने स्वभाव में शांति लाने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: पुश्तैनी संपत्ति के बिकने से अच्छी खासी धनराशि प्राप्त हो सकती है. 

रिश्ते: यदि आपका व्यवहार सामने वाले लोगों से सही नहीं है. तो अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
