आज 19 जनवरी 2026 धनु राशिफल: संपर्क का लाभ उठाएंगे, कामकाज अच्छा रहेगा

धनु - धन संपत्ति के कार्यों में सफल होंगे. व्यापार व्यवसाय प्रभावपूर्ण रहेगा.घर परिवार में साज संवार बढ़त पर रहेंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़त पर रहेगा. पारिवार में सुख सौख्य रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. उत्सव आनंद बना रहेगा. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य बढ़त पर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयासों में उछाल की स्थिति रहेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. शुभ कार्यों से जुड़ेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. धन संपत्ति के मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रबंधन सहयोगी होगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वार्ता में प्रभावी रहेंगे.

प्रेम मैत्री- सगे संबंधियों से भेंट मुलाकात होगी. पारिवारिक रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सौंदर्यबोध बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित हांगे. अपनों के लिए सहजता बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परंपराएं निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में मधुर रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन रखें. भक्तिभाव बढ़ाएं.

