scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले संपर्कों का उठाएंगे लाभ, करियर में प्रभाव और प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 17 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: महत्व के कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - नए अंदाज से कार्य करने में रुचि दिखाएंगे. रचनात्मकता को बल मिलेगा. करीबियों के साथ सूचनाएं व योजनाएं साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे. करियर में प्रभाव और प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे. विविध मामले बेहतर बनेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक हितों के संरक्षण में आगे रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता व तेजी बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लड़ाई झगड़े से बचें
वित्तीय मामले संवरेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा
मकर संक्रांति के दिन धनु राशि वाले आर्थिक मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे, लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं
भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में धन का आगमन बढ़ेगा
बजट को अनदेखा नहीं करेंगे, निवेश पर जोर बना रहेगा

प्रेम मैत्री- परिवार में सबका साथ और सहयोग पाएंगे. निजी संबंध मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली व खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. सृजन बढ़ाएंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 8    

शुभ रंग : नट ब्राउन

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. सृजनात्मकता बढ़ाए रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement