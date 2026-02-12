scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 12 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे, शुभ कार्य गति लेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 12 February 2026, Sagittarius Horoscope Today: रचनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी . विविध प्रयासों में बेहतर वातावरण बना रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - नवीनता में विश्वास बढ़ेगा. आधुनिक प्रयोगों पर जोर होगा. अपनों को सुखद सरप्राइज करेंगे. मित्रों व परिचितों का समर्थन रहेगा. स्वजनों संग सुखद समय बिताएंगे. घर में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. स्मरण क्षमता को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- रचनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी . विविध प्रयासों में बेहतर वातावरण बना रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हित अपेक्षित बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा औश्र सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे. विश्वसनीयता बढे़गी. साहस व सूझबूझ बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले आर्थिक विषयों में विपक्षियों से सावधान रहें, न्यायिक मामलों में सजग रहें
धनु: अपने खर्चों को कंट्रोल करें, सेहत का ध्यान रखना होगा
धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस
धनु: मेहतन का फल प्राप्त होगा, यात्रा से लाभ होगा
यात्रा से लाभ होगा, उपाय-कौए को रोटी खिलाएं

प्रेम मैत्री- करीबियों से संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. रिश्तों में शुभता बढे़गी. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार बनाए रखेंगे. सरलता सहजता बनी रहेगी. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. सृजनात्मकत बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement