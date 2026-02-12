Meen Tarot Rashifal 12 February 2026: मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

मीन (Pisces):-

Cards:- Three of swords

किसी मित्र के साथ कोई पुराना बदला लेने की मंशा रख सकते है. कोशिश करें, कि आपके कार्यों से किसी को परेशानी न हो. अतीत में छुपे किसी राज के चलते जीवनसाथी से काफी बहस हो सकती है. बात छुपाने को लेकर मन आहत हो सकता है. इस समय कोई अप्रिय स्थिति कार्य क्षेत्र में निर्मित हो सकती है. जिसके चलते आसपास के वातावरण के प्रति सजग और चौकन्ने रहें. कुछ लोग कार्यों की सफलता के साथ आपकी काबिलियत और योग्यता से ईर्ष्या कर सकते है. कार्य क्षेत्र में कार्यों की सफलता का श्रेय कोई करीबी सहयोगी ले सकता है. उससे इस बात को लेकर हुआ विवाद उच्च अधिकारियों की नज़रों में आने से शर्मिंदगी हो सकती है. कुछ बातों और रिश्तों को लेकर कठोर निर्णय ले सकते हैं. इस स्थिति में धैर्य और संयम बनाएं रखने की कोशिश कर सकते है. नौकरी में चल रही राजनीति और परेशानियों को परिजनों से छुपा सकते हैं. सबके साथ हमेशा खुश रहने की कोशिश करते है.

स्वास्थ्य: सांस लेने में हो रही तकलीफ अस्थमा की बीमारी की तरफ इशारा कर सकती हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: समय आपके प्रतिकूल है. इस समय किसी भी तरह का आर्थिक लेनदेन न करें.

रिश्ते: पिता से चल रही अनबन खत्म कर सकते हैं. किसी से विवाह की इच्छा परिजनों के सामने रख सकते हैं.

---- समाप्त ----