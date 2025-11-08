Meen Tarot Rashifal 8 November 2025: मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

मीन (Pisces):-

Cards:- The Hanged Man

कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ-साथ आपका व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ अच्छे बदलाव आते नजर आ रहे हैं. किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा पूर्ण हो सकती है. अभी तक जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी अब वह धीरे-धीरे गति पड़ते नजर आएंगे. व्यवहारिकता की कमी के कारण कुछ लोगों के साथ अनबन हो सकती हैं. इस अनबन को समाप्त कर आगे बढ़ सकते हैं. बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आप कुछ अच्छे संस्थानों का चयन कर सकते हैं इनमें से सर्वश्रेष्ठ संस्थान का चयन कर उसका दाखिला करवा सकते हैं. कुछ नए लोग जो अभी अभी-अभी कार्य क्षेत्र में दाखिल हुए हैं. उनके साथ अच्छा व्यवहार कर उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं. आपके सरल और सहज व्यवहार से वह लोग प्रभावित हो सकते हैं. जीवनसाथी भी के साथ नए स्थान पर जाकर रहने की तैयारी कर रहे हैं इस समय आपके आपको अपनी सर्वांगीण उन्नति के बारे में सोचना चाहिए. समय का बढ़ता हुआ चक्र आपको कब बढ़ती हुई उम्र तक ले जाएगा. ये पता भी नहीं चलेगा.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. यदि सर्दी जुखाम हो तो खानपान में ठंडी चीजों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे धन निवेश से आप अपने लिए बड़ी धनराशि जमा कर सकते हैं.

रिश्ते: मित्रों और परिजनों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें. वक्त पड़ने पर सबसे पहले यही लोग आपकी मदद करने आएंगे.

