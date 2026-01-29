scorecardresearch
 
आज 29 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले धनधान्य के मामले बेहतर बने रहेंगे, उद्योग व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा

Aaj ka Meen Rashifal 29 January 2026, Pisces Horoscope Today: शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार बढ़ाएंगे. यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा. उच्च पराक्रम और प्रदर्शन के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. जबावदेही बनाए रखें.

मीन - सामाजिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध प्रयासों को गति देंगे. सहकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा. सबके प्रति सहयोगी नजरिया रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल बनी रहेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार बढ़ाएंगे. यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा. उच्च पराक्रम और प्रदर्शन के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. जबावदेही बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार विस्तार पाएगा. कला कौशल संवारेंगे. पेशेवरों से तालमेल रहेगा. सबकी सलाह का सम्मान रखेंगे. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य के मामले बेहतर बने रहेंगे. इच्छित अवसर प्राप्त हो सकते हैं. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. कारोबारी अनुकूलन बढ़ेगा. उद्योग व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा. योजनाओं के संचालन पर बल रहेगा.

प्रेम मैत्री- घरेलु कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. भावनाओं का ख्याल रखेंगे.  एक दूसरे से खुशी साझा करने के अवसर बनेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बढ़त पाएगी. संवाद में रुचि लेंगे. विवेकपूर्ण फैसलों से राह निकालेंगे. अनुशासन पर जोर होगा. मनोबल उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आलस्य न करें.

---- समाप्त ----
