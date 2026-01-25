आज 25 जनवरी 2026 मीन राशिफल: फोकस रखेंगे, नीति नियम का पालन रखेंगे

मीन - आधुनिक गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएंगे. सूझबूझ और सक्रियता से सभी प्रभावित होंग. रचनात्मकता पर जोर रहेगा. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. भरोसा बनाए रहें. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहकार की भावना बढ़ेगी. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्योंं में तेजी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज का स्तर बेहतर बना रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. व्यापार में सजगता रखेंगे. पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी स्थितियां अनुकूल बनी रहेगी. लक्ष्य साधने पर जोर बना रहेगा. लाभ कें प्रतिशत में आगे होंगे. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. पेशेवर मामलों में फोकस रखेंगे. नीति नियम का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद संवारेंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष सबल रहेगा. परिजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका भरोसा रखेंगे. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक : 1 3 7 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सहज रहें.

