आज 24 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले वाणिज्यिक कार्यों में उचित निर्णय लेंगे, अपनों से परस्पर सहयोग रहेगा

मीन - नए और अनोखे अंदाज से कार्य करने की सोच रहेगी. सृजन कार्यों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत मामलों में पर नियंत्रण रखेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सगे संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगत नियंत्रण बनाए रखेंगे. पेशेवर तेजी से काम लेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी.यात्रा संभव है. लक्ष्य पाने में तेज रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. विविध मामले सहज रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में उचित निर्णय लेंगे. संसाधन बढ़ाने पर बल बना रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. प्रयास गति लेंगे. सबका सहयोग पाएंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे. अपनों से परस्पर सहयोग रहेगा. स्नेह विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. परिजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साज संवार बढ़ा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह रखेंगे. अवसर का उचित इंतजार करेंगे. सेहत के मामले संवरेंगे. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

