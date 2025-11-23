आज 23 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मजबूती से बात रखेंगे, निजता का सम्मान करेंगे

मीन - प्रतिभावान लोगों से भेंट संभव है. जिम्मेदारियों को बखूबी आगे बढ़ाएंग. प्रबंधन के कार्य संवारेंगे. तेजी बनाए रखने का समय है. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. करियर कारोबार में पद प्रतिष्ठा बढे़गी. प्रशासनिक मामले सधेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी के प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. धैर्य धर्म से काम लेंगे. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. मित्र सहयोगी होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में गति आएगी. प्रबंधन के मामलेे आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. लाभ और संवार बढ़त पर रहेंगे. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. अवरोध दूर होंगे. कामकाजी प्रयास बल पाएंगे. अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- अपनों की छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखेंगे. निजी विषयों में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सबको प्रभावित करेंगे. व्यक्तित्व असरदार बना रहेगा. करीबी साथ निभाएंगे. बड़प्पन रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. मजबूती से बात रखेंगे. निजता का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मदद का भाव रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1 3 और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. अनुशासन रखें. व्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----