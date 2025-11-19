scorecardresearch
 

आज 19 नवंबर 2025 मीन राशिफल: जल्दबाजी से बचें, मिलेंगी जरूरी सूचनाएं

Aaj ka Meen Rashifal 19 November 2025, Pisces Horoscope Today: स्वास्थ्य के मामले में जोखिम से बचें. रुटीन संवारें. अप्रत्याशित घटनाक्रम बढ़ सकता है. कामकाज प्रभावित रह सकता है. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. लेनदेन में सजगता बनाए रहेंगे.

pisces horoscope
मीन- आवश्यक कार्यां में ढिलाई न दिखाएं. योजनाओं में रुटीन बेहतर बनाने की कोशिश करें. परिजनों से सीख सलाह पर जोर बनाए रखें. नीति नियम अपनाएं. सजगता से आगे बढ़ें. आवश्यक कार्या में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. स्वास्थ्य के मामले में जोखिम से बचें. रुटीन संवारें. अप्रत्याशित घटनाक्रम बढ़ सकता है. कामकाज प्रभावित रह सकता है. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. लेनदेन में सजगता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. कामकाज में लापरवाही से बचें. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. जोखिम उठाने से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं.

धन संपत्ति- आय का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. आर्थिक प्रयास मध्यम रहेंगे. विरोधियों से सजगता बनाए रहें. जरूरी सूचना मिलना संभव है. अतिश्रम करने से बचाव रखें. अनुशासन से कार्य करें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के साथ और सहयोग से चुनौतियों को सहजता से पार करेंगे. घर में परस्पर सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. विपक्ष से सावधानी बनाए रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. सलाह से चलेंगे. जल्दबाजी से बचें. गोपनीयता रखें. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में संतुलन रखें. भावुकता पर अंकुश लाएं. स्वास्थ्य की संवार बढ़ाएं. सात्विकता रखेंगे. शारीरिक संकेतों के प्रति सतर्क रहें. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. पीड़ितों की मदद करें. विनम्रता बढ़ाएं.

