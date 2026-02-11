scorecardresearch
 
आज 11 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले सभी कार्यों में पाएंगे सफलता, दूसरों के व्यवहार से हो सकती है परेशानी

Aaj ka Meen Rashifal 11 February 2026, Pisces Horoscope Today: विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा.

मीन - भाग्य की कृपा से चहुंओर सकारात्मकता रहेगा. बड़ी सोच और अनुशासन से कार्य करेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. अपनों से किया वादा निभाएंगे. कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाए रखेंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. सहज संवाद बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वार्ताएं सफल रहेंगी. व्यावसायिक स्तर पर बेहतर बने रहेंगे. कार्यशक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. वाणि्िज्यक विषयों में रुचि बढ़ेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं में गति आएगी. सत्ता संबंधी विषयों में तेजी रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. प्रशासन व प्रबंधन में कार्य बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संवार पाएगा. संबंध बेहतर बने रहेंगे. नजदीकी रिश्ते मजबूत होंगे. मित्र सहयोगी बने रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. प्रेम में सहजता सक्रियता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख बढ़त पर रहेगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. व्रत निभाएं. 

