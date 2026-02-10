आज 10 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले करियर में उम्दा स्थिति बनाए रखेंगे, भावनात्मक मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे

मीन - भाग्य की मदद से सभी क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन कार्य संवरेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. विविध सकारात्मक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक नीतियों पर अमल बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में उम्दा स्थिति बनाए रहेंगे. प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. लंबित मामले गति पाएंगे. नवारंभ कर सकते हैं. सक्रियता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- हितलाभ मजबूत होगा. वित्तीय संवार बढ़त रहेगी. उचित रीति से कार्य और परिणाम साधेंगे. व्यापार में प्रभावी प्रदर्शन रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. मन के विषय संवार पर बने रहेंगे. प्रेम पक्ष में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलता बढ़ी रहेगी. सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. शैक्षिक मामले संवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. तीर्थस्थल जाएं.

