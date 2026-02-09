आज 9 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: चर्चा में स्पष्ट रहे, मनोबल से काम लें

मीन - समय साधारण बना हुआ है. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. आत्मविश्वास व मनोबल ऊंचा रखें. सहजता सजगता से आगे बढ़ें. अनुबंधो में सावधानी बनाए रहेंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. दिखावे में न आएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - कामकाजी मामले लंबित रह सकते हैं. भूलचूक से बचें. पेशेवर मामलों में सामंजस्य रखें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. भार उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. जिद में नहीं आएं.

धन संपत्ति- आर्थिकी सामान्य बनी रहेगी. लेनदेने में सतर्क रहें. तार्किकता पर जोर दें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. बड़ा सोचेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ें. अप्रत्याशित परिस्थिति खर्च बढ़ा सकती है.



प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामले पूर्ववत् रह्रेंगे. रिश्ते सहयोगी होंगे. परिवार के लोग मददगार व सहयोगी बने रहेंगे. संबंधों में सजगता बनाए रहेंगे. रिश्तों में संतुलन रहेगा. चर्चा में सतर्कता रखेंगे. भावनात्मक मजबूती बढ़ाएंगे. रक्त संबंधों में सहज रहेंगे. समय लेकर भेंट के लिए जाएंगे.

सवास्थ्य मनोबल- व्यवहार पर बल देंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहे. मनोबल से काम लें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 9

9शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

---- समाप्त ----