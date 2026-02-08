आज 8 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: कार्य व्यवसाय के प्रयासों में जल्दबाजी से बचें, पेशेवरता बनाए रखें

मीन - समय साधारण प्रभाव का बना हुआ है. उत्साह में जोखिम लेने से बचें. वित्तीय लेनदेन की चूक न करें. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें. कामकाज में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. अतिभार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहें. बड़ों की सुनें. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हों.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यवसाय के प्रयासों में जल्दबाजी से बचें. पेशेवरता बनाए रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पाएंगे.

धन संपत्ति- परिस्थितियां सामान्य हितलाभ की संकेतक हैं. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. साहस संपर्क बनाए रखें. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से विविध मामले बनेंगे. ठगी में न आएं.

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचना मिल सकती है. वाणी व्यवहार मधुर रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. व्यर्थ की आशंका में न आएं.



स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ें.

शुभ अंक : 1 2 3 और 8

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. पीड़ित की सहायता करें.

