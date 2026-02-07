आज 7 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले नौकरी में पाएंगे तरक्की, नए रिश्ते की कर पाएंगे शुरुआत

मीन - श्रेष्ठ कार्यों को उचित दशा-दिशा में बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्या को लंबित रखने की सोच से बचें. कामकाज में अस्पष्टता व आकस्मिकता बढ़ सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहें. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. चर्चा समझौते में सावधानी बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयासों में सहज रहें. प्रलोभन और दबाव में न आएं. कामकाजी व्यवस्था को बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. रुटीन संवारें.

धन संपत्ति- कार्यव्यवस्था का सम्मान करें. सबके सहयोग से आगे बढ़ें. धैर्य विश्वास से परिणाम पाएंगे. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें. स्मार्ट डिले की नीति अमल में लाएं.

प्रेम मैत्री- अपनों के बड़बोलेपन से बचें. दिखावे व बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सहज रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.



स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ बनाए रखें. विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. कमतर की मदद करें.

