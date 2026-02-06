आज 6 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: टीम पर भरोसा बढ़ेगा, विविध मामले बेहतर रहेंगे

मीन - सबके सहयोग से कार्य व्यापार में तेज गति बनी रहेगी साझा कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. सूझबूझ से लक्ष्य पूरे करेंगे. करीबियां से सूचनाएं साझा करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकता है. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्योंं को समय पर करेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निजी विषयों को हल करेंगे. अतिउत्साह से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- साझा कार्य गति लेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व व प्रबंधन संवारेंगे. पेशेवर संबंध बल पाएंगे. औद्योगिक कार्य में प्रभावी रहेंगे. निर्णय लेने में सहजता बनी रहेगी.



धन संपत्ति- घर मकान आदि अचल संपत्ति में रुचि रखेंगे. सफलता की संभावना बढ़ेगी. लाभ और स्थिरता बढ़ेंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. सफलता की राह खुलेगी. टीम पर भरोसा बढ़ेगा. विविध मामले बेहतर रहेंगे

.

प्रेम मैत्री- परिवार में सबके साथ मिलकर चलेंगे. मधुरता रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. लोगों से भेंट मुलाकात बढ़ेगी. संवाद संपर्क बढ़ेगा. चर्चाओं में सतर्कता बरतेंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जिद अहंकार से बचें.



स्वास्थ्य मनोबल- मित्रगण सहायक होंगे. भावनात्मक मजबूत रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. बड़प्पन रखें. योग बढ़ाएं. बड़बोलेपन से बचें.

