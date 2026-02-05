scorecardresearch
 
आज 5 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: टीमवर्क और साझेदारी से मिलेगा लाभ, प्रोफेशनल लाइफ मजबूत

Aaj ka Meen Rashifal 5 February 2026, Pisces Horoscope Today: अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. रुके मामलों में सक्रियता आएगी. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबार में स्थायित्व बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढे़गे.

मीन - साझीदारी में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर बातों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. टीम वर्क में आगे रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. संबंधों में संतुलन बना रहेगा. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़ा सोचेंगे. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. टीम संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. रुके मामलों में सक्रियता आएगी. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबार में स्थायित्व बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढे़गे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. कामकाज में परिणाम संवरेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उद्योग व्यापार में अनुकूलता रहेगी. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी जीवन में सुख सौख्य बना रहेगा. घर परिवार में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह में सुख के पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. जल्द भरोसे में न आएं. सहकारिता की भावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल उूंचा होगा. प्रतिभा प्रदर्शन व प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 3 6 8 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

आज आज का उपाय: जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. वादा निभाएं.
 

